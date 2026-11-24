В Красноармейском районе Daewoo Nexia опрокинулась в кювет — пострадал пассажир.

22 ноября в Красноармейском районе Саратовской области мужчина пострадал в ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошёл в 5:50 на трассе Саратов — Красноармейск рядом с поворотом на село Бобровка: автомобиль Daewoo Nexia под управлением 43-летнего водителя слетел с дороги и опрокинулся.

49-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован. На фотографии с места аварии видно, что у машины сильно помят кузов и отвалилось переднее колесо.