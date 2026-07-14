Под Саратовом мужчина пытался спасти ребенка и сам утонул

Саратовец погиб, спасая тонувшего ребёнка.

В понедельник 13 июля в 16:30 в службу 112 поступил сигнал о тонущем мальчике у села Орловского. На помощь бросился взрослый, но сам утонул. Очевидцы вытащили 9-летнего ребенка, однако врачам не удалось его спасти.

Водолазы нашли тело погибшего мужчины и передали следственной группе. В региональном управлении безопасности призвали родителей не оставлять детей у воды без присмотра.

Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели мальчика. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ольга Сергеева