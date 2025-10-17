Под Саратовом продают сотни участков земли под коттеджные поселки за 250 млн

В Татищевском районе Саратовской области продается земельный массив под коттеджную застройку общей стоимостью 245 млн рублей.

В продажу выставлены сотни участков площадью 8-10 соток, объединенных в 5 поселков с иностранными названиями.

По словам продавца, все участки оформлены в собственность и предназначены для малоэтажного строительства.

Предлагаются различные концепции освоения территории: от элитного жилья до глэмпинг-парков.

Цена одного участка составляет 350 тысяч рублей, возможна как оптовая продажа всего массива, так и реализация поселков по отдельности.

Ольга Сергеева