Под Саратовом сильный ветер с метелью снесли ехавший в Волгоград грузовик с трассы

В ночь на 7 января в Лысогорском районе сильный ветер и метель сбросили грузовую «ГАЗель» с трассы.

Застрявший в снегу водитель, следовавший в Волгоград, вызвал помощь.

Несмотря на занятость на другом аналогичном происшествии, на место оперативно выехали сотрудники калининской Госавтоинспекции.

Полицейские согрели мужчину горячим кофе, а затем помогли высвободить автомобиль.

Водитель поблагодарил стражей порядка и последовал их рекомендации — решил переждать непогоду на ближайшей стоянке, прежде чем продолжить путь.

Ольга Сергеева