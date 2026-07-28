Под Саратовом старинную усадьбу продают всего за рубль с обязательством реставрации

Саратовская область продает за 1 рубль 200-летнюю усадьбу дворян Корбутовских.

Речь идет об объекте культурного наследия в селе Большая Ивановка. Площадь главного дома — 455,9 кв. м, а его кадастровая стоимость превышает 6,3 млн рублей.

Имение заложила помещица Наталья Казаринова у дубовой рощи в XIX веке, а с 1820 года здесь разбили фруктовый сад. В 1873 году усадьбу выкупил Павел Корбутовский, а последним владельцем стал его сын Сергей. После революции в здании размещались комитет бедноты, школа, детсад и сельская администрация.

Заявки принимаются до 4 августа. Главное условие для покупателя — провести работы по сохранению этого памятника архитектуры.

Ольга Сергеева