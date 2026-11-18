Реклама Erid: 2W5zFJPzpVg ИНН 7707049388

Онлайн-платформа «Игры Ростелеком» представила новый продукт — одноименную подписку, которая объединила эксклюзивные предложения для геймеров. Пользователи получат доступ к бонусам в «Мире танков», «Мире кораблей» и Warface, а также к играм в лаунчере платформы. Подписка доступна только для абонентов «Ростелекома» с подключенной услугой домашнего интернета, вне зависимости от тарифного плана.



Подписчик может сам выбрать, в какой игре он хочет получить бонусы. Так, в «Мире танков» и «Мире кораблей» игрокам предоставляется премиум-аккаунт, внутриигровое золото и скидка 15% на товары из премиум-магазина. Поклонники «Мира танков» также станут обладателями танка Х уровня ИС-3-II «Игровой» в уникальном стиле.

При выборе Warface клиенты получат премиальную игровую валюту, ускорители и подписку Warface Плюс, которая подразумевает регулярное предоставление бонусов в игре.



Помимо эксклюзивных предложений от компаний-партнеров («Леста», VK), в подписку «Игры Ростелеком» включен инди-экшен Kiborg от российского разработчика Sobaka Studio. Игра доступна в лаунчере «Игры Ростелеком» за 880 рублей, а пользователи подписки получают ее бесплатно.



Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:

«Запуск подписки — логичное продолжение развития игрового направления компании. Сегодня на онлайн-платформе “Игры Ростелеком”, запущенной в ноябре 2025 года, представлено почти 8 000 игровых тайтлов. Мы хорошо понимаем, что нужно современным геймерам. А благодаря нашим партнерам подписчики получают еще и уникальные бонусы в любимых онлайн-играх. Мы также планируем регулярно обновлять набор бесплатных игр, а в будущем увеличим количество предложений в подписке».



Максим Бурак, руководитель проекта Warface:

«Мы очень ценим многолетнее сотрудничество с “Ростелекомом” и рады предоставить нашим игрокам возможность сделать игру еще более комфортной и интересной. За счет уникальной системы бонусов подписка поможет ускорить игровой прогресс и сделает его эффективнее».



Борис Синицкий, продуктовый директор «Мира танков»:

«Для нас важно, чтобы экосистема вокруг игры создавала дополнительную ценность для аудитории. Подписка “Игры Ростелеком” дает пользователям “Мира танков” и “Мира кораблей” доступ к дополнительным игровым бонусам и специальным условиям в премиум-магазине. Мы рады присоединиться к проекту и вместе с “Ростелекомом” расширять возможности для геймеров».



Стоимость подписки «Игры Ростелеком» составляет 499 рублей в месяц. Подключить ее можно на сайте игровой платформы или по номеру 8 800 301 84 30.