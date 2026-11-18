На заседании Саратовской областной Думы депутаты приняли ряд важных для региона решений. В частности, что бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Саратовской области в 2027 году составит более 56 миллиардов рублей. Как пояснил директор ТФОМС Сергей Заречнев, структура доходов остаётся традиционной: почти вся сумма — это субвенции из федерального Фонда ОМС, остальная часть приходится на собственные доходы подразделения.

Основной объём средств направят на реализацию территориальной программы ОМС, закупку медицинского оборудования. Однако, по словам руководителя структуры, предусмотрено 249 миллионов рублей на «управленческие функции фонда». Эти средства пойдут на выплату зарплат сотрудникам, командировочные расходы, а также на закупки офисного оборудования и программного обеспечения.

