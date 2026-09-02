Подвоз воды организуют в Ленинском районе Саратова

Как сообщает саратовский Водоканал, сегодня, в связи с отключением холодной воды в Ленинском районе, будет организован подвоз по следующему графику:

10:00-10:20 — ул. Лунная, 1а

10:30-10:50 — ул. Лунная, 5

11:00-11:20 — ул. Лунная, 25

11:30-11:50 — ул. Лунная, 33

12:00-12:20 — ул. Лунная, 2/6

12:30-12:50 — ул. Тверская, 34

13:00-13:20 — ул. Тверская, 49

13:30-13:50 — ул. Тверская, 26

14:00-14:20 — ул. Деловая, 6

14:30-14:50 — ул. Деловая, 15

15:00-15:20 — ул. Деловая, 26

10:00-10:20 — ул. Вишневая, 4

10:30-10:50 — ул. Лесная Республика, 11е

11:00-11:20 — ул. Лесная Республика, 7

11:30-11:50 — ул. Лесная Республика, 7б

12:00-12:20 — ул. Курдюмская, 65

12:30-12:50 — ул. Школьная, 15

13:00-13:20 — ул. Школьная, 27а

13:30-13:50 — Деловой проезд, 15а

14:00-14:20 — пр. 50 лет Октября, 69

14:30-14:50 — пр. 50 лет Октября, 79

15:00-15:20 — пр. 50 лет Октября, 83

Подвоз питьевой воды осуществляется по заявкам ЕДДС города по телефону: (8452) 659-659.