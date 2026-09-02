Подвоз воды организуют в Ленинском районе Саратова

Как сообщает саратовский Водоканал, сегодня, в связи с отключением холодной воды в Ленинском районе, будет организован подвоз по следующему графику:
10:00-10:20 — ул. Лунная, 1а
10:30-10:50 — ул. Лунная, 5
11:00-11:20 — ул. Лунная, 25
11:30-11:50 — ул. Лунная, 33
12:00-12:20 — ул. Лунная, 2/6
12:30-12:50 — ул. Тверская, 34
13:00-13:20 — ул. Тверская, 49
13:30-13:50 — ул. Тверская, 26
14:00-14:20 — ул. Деловая, 6
14:30-14:50 — ул. Деловая, 15
15:00-15:20 — ул. Деловая, 26
10:00-10:20 — ул. Вишневая, 4
10:30-10:50 — ул. Лесная Республика, 11е
11:00-11:20 — ул. Лесная Республика, 7
11:30-11:50 — ул. Лесная Республика, 7б
12:00-12:20 — ул. Курдюмская, 65
12:30-12:50 — ул. Школьная, 15
13:00-13:20 — ул. Школьная, 27а
13:30-13:50 — Деловой проезд, 15а
14:00-14:20 — пр. 50 лет Октября, 69
14:30-14:50 — пр. 50 лет Октября, 79
15:00-15:20 — пр. 50 лет Октября, 83
Подвоз питьевой воды осуществляется по заявкам ЕДДС города по телефону: (8452) 659-659.