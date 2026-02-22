Погибшего на СВО депутата из Саратовской области похоронят 23 февраля

В зоне проведения специальной военной операции оборвалась жизнь Романа Смирнова — депутата Вольского городского совета (Саратовская область).

Информацию об этом сегодня подтвердили в местной администрации.

Уроженец Саратова (20 января 1971 года) после окончания аграрного университета им. Вавилова в 1998 году связал свою судьбу с Вольском. Здесь он возглавлял муниципальное предприятие «Дорожник».

Роман Смирнов отправился в зону боевых действий добровольцем, имея звание рядового.

Проститься с погибшим земляком можно будет 23 февраля в городе Аткарске, где пройдет церемония прощания.

Специальная военная операция продолжается пятый год. Общее число погибших на фронте не разглашается, составляя военную тайну.

Ольга Сергеева