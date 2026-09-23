Политологи подвели итоги избирательной кампании 2026 года

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22 сентября в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина Президентской академии состоялся круглый стол «Итоги избирательной кампании 2026 года: цифры, тренды, ключевые выводы».

В качестве экспертов с докладами выступили преподаватели Института: кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин; кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук Михаил Шмырёв и кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и международного права Ольга Кузнецова.

Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября, но особенности избирательной кампании в Государственную Думу можно выделить уже сегодня. Эксперты отметили, что прошедшие выборы показали – российское общество остаётся единым. Несмотря на разные взгляды и оценки, люди сходятся в главном: их объединяет запрос на предсказуемость и поступательное развитие, а не на потрясения. Результаты голосования это подтверждают: стабильность воспринимается как прочный фундамент, на котором можно строить будущее. Ситуация на политическом поле остаётся неоднородной: одни участники постепенно теряют поддержку, другие демонстрируют умеренный рост после преодоления внутренних кризисов и смены руководства. В то же время, смещение менее популярных фигур кандидатов не укрепляет позиции тех, кто выступает в роли объединяющего центра. В целом выборы отразили разнонаправленную динамику: ни один из участников не показал резкого взлёта или провала, а общая картина говорит скорее о постепенной перегруппировке сил, чем о серьёзных сдвигах в расстановке.

Ольга Кузнецова рассмотрела подробности выборного процесса с процессуальной и юридической точки зрения. Она отметила новшества, введенные в юридической плоскости вопроса, а также в работу Избирательной комиссии Саратовской области. Кроме того, эксперт указала на нарушения и попытки давления на избирательный процесс, зафиксированные в России. Они, тем не менее, не повлияли на состоятельность волеизъявления граждан в целом по стране.

Член наблюдательного совета Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин дежурил в дни выборов в штабе общественного контроля за проведением выборов на территории Саратовской области. По его словам, выборы в Государственную Думу РФ и Саратовскую городскую Думу состоялись и прошли на высоком организационном и правовом уровне. Открытость выборного процесса обеспечивалась во многом благодаря институту наблюдателей, сформированному Общественной палатой Саратовской области, их численность в регионе составляла около шести тысяч человек. Традиционно высокий уровень явки среди саратовских избирателей, по оценке эксперта, позволяет сделать вывод о высокой значимости выборов для населения. Несмотря на наличие широкого политического спектра среди партий и кандидатов, большинство к голосованию подошло консервативно, но и парламентская оппозиция также заручилась определенной поддержкой избирателей. Ответственный подход к процедуре голосования продемонстрировали не только возрастная аудитория, но и молодёжь, для которой выборы – это не просто «поставить галочку». Студенты поддержали круглый стол живой дискуссией и вопросами по ключевым темам, обозначенным экспертами.

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