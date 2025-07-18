После критики губернатора уволен директор управления капстроительства Тимофеев

Глава саратовского УКС освобожден от должности.
В пятницу 18 июля Виталий Тимофеев покинул пост директора ГКУ «Управление капитального строительства» Саратовской области.
Напомним, эта структура, подведомственная региональному правительству, отвечает за реализацию ключевых строек в регионе.
Отставка последовала после неоднократных претензий со стороны губернатора Романа Бусаргина. Основными причинами критики главы регионального правительства стали систематические срывы сроков строительства и недостаточный контроль за подрядными организациями.