После новогодних каникул в январе среди саратовцев возобновился рост заболеваемости ОРВИ

В Саратовской области регистрируется резкий подъём заболеваемости простудных заболеваний.

За неделю с 12 по 18 января в регионе зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 32%. Как сообщает Роспотребнадзор, этому способствовали возвращение детей в школы и более активное обращение к врачам после праздников.

Прирост заболеваемости наблюдается среди взрослых и подростков 7-14 лет. При этом общее число случаев (12 502) пока остаётся на 4,9% ниже эпидемического порога.

В Саратове зарегистрировано 4718 случаев, что почти не изменилось по сравнению с предыдущей неделёй.

Специалисты отмечают активную циркуляцию вирусов, среди которых 44,7% составляют вирусы гриппа. Преобладает штамм A (H3N2), грипп B выявляется редко.

Параллельно выросла и заболеваемость коронавирусом: за неделю зарегистрировано 56 случаев, что на 24 больше, чем ранее.

Ольга Сергеева