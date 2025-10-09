После обрушения потолка в саратовской школе возбудили уголовное дело о халатности

Следственное управление СК по Саратовской области возбудило уголовное дело после инцидента в школе №67 Кировского района. Расследование ведется по статье о халатности, повлекшей создание угрозы жизни и здоровью людей.

По версии следствия, 8 октября 2025 года произошло частичное обрушение элементов потолочной конструкции в здании образовательного учреждения. ЧП стало результатом ненадлежащего исполнения должностных лиц администрации Кировского района и школы №67 своих служебных обязанностей.

В момент происшествия в школе находились учащиеся и сотрудники, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и круг ответственных лиц.

Алена Орешкина