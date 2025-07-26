После взрыва в Саратове спасатели начали поиск пропавших жильцов на верхних этажах

Спасатели проводят поиски пострадавших после взрыва газа в Саратове.

После мощного взрыва в жилом доме на улице Блинова спасательные операции продолжаются.

По последним данным, число погибших возросло до семи человек, включая ребенка.

Напомним, взрыв произошел из-за утечки бытового газа, что привело к частичному обрушению подъезда десятиэтажного дома.

До сих пор спасатели с помощью альпинистского снаряжения обследуют верхние этажи, где могут находиться люди. На месте работают более 100 специалистов МЧС, разбирают завалы и проверяют каждую квартиру.

Власти сообщили, что 16 человек обратились за медицинской помощью, судьба четверых (включая ребенка) пока неизвестна.

Прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело.

Губернатор объявил 26 июля днем траура в регионе. Чрезвычайная ситуация сохраняется, а жильцы дома временно размещены в пунктах временного проживания.