Пострадавший от атаки БПЛА саратовец идет на поправку

Состояние пострадавшего 24 июня при атаке беспилотников в Петровском районе улучшается, угроза жизни отсутствует. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков на брифинге.

По словам министра, пациента оперативно доставили в Петровскую районную больницу, где ему провели операции на брюшной и грудной полостях. В течение суток после хирургического вмешательства состояние стабилизировалось. Пострадавшего перевели в областную клиническую больницу, где он находился в реанимации.

Сейчас пациент находится в обычном отделении и продолжает лечение с положительной динамикой.