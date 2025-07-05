Пострадавшим от атаки БПЛА жителям Энгельса окажут поддержку

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о мерах помощи жителям Энгельса, пострадавшим в результате атаки беспилотника.

По предварительным данным, инцидент повлек повреждения более чем в 25 квартирах, где преимущественно выбиты окна, а также затронул свыше десяти автомобилей. В настоящее время специалисты продолжают работу по оценке общего ущерба.

«Все необходимые службы уже работают на месте, угрозы для населения нет. Мы детально проработали механизм поддержки пострадавших и выделим необходимые средства из регионального резервного фонда», — подчеркнул глава региона.

Бусаргин поручил главе Энгельсского района Максиму Леонову организовать горячую линию для оперативного реагирования на обращения жителей. Губернатор заверил, что восстановительные работы в поврежденных квартирах начнутся в ближайшее время.