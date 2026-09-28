Президент Путин считает работу Госдумы под председательством Володина результативной

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Государственной думы РФ.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам кремлёвского пула РИА Новости.

Он также ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что Володин может стать спикером третий срок подряд.

«Здесь нет никакой жёсткой регламентации. Здесь речь идёт о том, что мы видим результаты работы Государственной думы, на встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента. В связи с этим вполне естественно, что президент поддержал и выдвинул его (Володина) кандидатуру», — заключил Песков.

Напомним, кандидатура Вячеслава Володина была предложена на вышеуказанную должность председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

По итогам выборов в Государственную думу IX созыва по одномандатным округам, которые проходили с 18 по 20 сентября, Володин вошёл в десятку лидеров по уровню поддержки избирателей. Он баллотировался по Саратовскому одномандатному округу № 164 и набрал 82,93% голосов.

Ольга Сергеева