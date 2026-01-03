При реконструкции фонтана на Ильинской площади в Саратове незаконно потратили 386 тысяч

В Саратове в ходе проверки городской Счетной палаты выявлено нецелевое расходование бюджетных средств при реконструкции фонтана на Ильинской площади.

Работы по обновлению объекта велись в 2025 году заказчиком — администрацией Октябрьского района, общая сумма контракта превысила 22 миллиона рублей. По данным ревизоров, смета была составлена с нарушениями. В частности, обнаружена значительная переплата в 386 тысяч рублей при закупке гранитных облицовочных плит из-за неверного расчёта их стоимости.

Также проверкой установлено необоснованное завышение стоимости потреблённых на объекте энергоресурсов. Точная сумма этого нарушения в отчёте не указана.

Материалы финансовой проверки направлены на рассмотрение в городскую думу и мэрию Саратова.

Ольга Сергеева