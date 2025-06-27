Приемная Калинина: саратовцам напомнили об обязанностях по содержанию детей

В бесплатную юридическую приемную депутата Саратовской облдумы (фракция СРЗП), ветерана боевых действий Вячеслава Калинина поступил очередной вопрос:

Какая ответственность предусмотрена за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей?

«Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.

— Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 настоящего Кодекса.

— В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.

— При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них).

За неуплату алиментных обязательств, действующее законодательство предусматривает административную и даже уголовную ответственность:

Частью 1 статьи 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях регламентировано, что неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением, на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей.

Более того, статьёй 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за неуплату алиментов, что наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Важно:

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если это лицо в полном объеме погасило задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспособных родителей в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Не стоит также забывать, что при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо, в соответствии со статьей 115 Семейного кодекса Российской Федерации, уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Знайте свои права и грамотно их применяйте!»