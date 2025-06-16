Приемная Калинина: саратовцам рассказали о регистрации квадрокоптеров

В бесплатную юридическую приемную депутата Саратовской облдумы (фракция СРЗП), ветерана боевых действий Вячеслава Калинина поступил очередной вопрос:

«Необходима ли государственная регистрация квадрокоптеров?»

Воздушный кодекс РФ предусматривает государственную регистрацию и государственный учет воздушных судов. При этом в отношении беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров) значение имеет максимальная взлетная масса.

Так, в соответствии с пунктом 3.2. статьи 33 «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 N 60-ФЗ беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 килограммов и менее, ввезенные в Российскую Федерацию или произведенные в Российской Федерации, подлежат государственному учету федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере гражданской авиации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Порядок постановки БПЛА на учёт утверждён Постановлением Правительства РФ от 25.05.2019 N 658 «Об утверждении Правил государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 килограммов и менее, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации», а регламент оказания данной государственной услуги – Приказом Росавиации от 28.10.2019 N 1040-П «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по учету беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации».

Внимание! Ответственность за управление воздушным судном, не поставленным на государственный учёт, предусмотрена ч. 5 ст. 11.5. КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 2 500 рублей.

Знайте свои права и грамотно их применяйте!»