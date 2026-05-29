Приволжская железная дорога заняла первое место среди магистралей страны по итогам работы в первом квартале 2026 года

Сегодня состоялась видеоконференция, посвящённая присуждению Приволжской железной дороге первого места среди железных дорог России по итогам работы в первом квартале 2026 года.

В ней участвовали генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, главы Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов, а также сотрудники и руководители ПривЖД.

– Ровно три месяца назад мы поздравляли Приволжскую железную дорогу со II местом в сетевом соревновании за IV квартал 2025 года. И вот сегодня, по итогам работы за первый квартал 2026 года, Приволжская железная дорога оказалась в лидерах. Этот успех – второй за шесть месяцев – свидетельствует о том, что все подразделения дороги нацелены на устойчивое лидерство и продолжают системную работу по достижению высоких производственных показателей, – отметил Олег Белозеров.

По словам Олега Белозёрова, в январе-марте 2026 года на ПривЖД были достигнуты высокие результаты по основным финансово-экономическим и производственным показателям. При этом особый акцент делался на обеспечении безопасности перевозочного процесса.

Наряду с ПривЖД в число победителей отраслевого соревнования также вошли коллективы восьми подразделений холдинга: Приволжской дирекции по ремонту тягового подвижного состава, железнодорожной станции Татьянка, эксплуатационного локомотивного депо Волгоград-Пассажирское, Анисовской дистанции пути, путевой машинной станции № 154, Верхнебаскунчакской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, моторвагонного депо Волгоград, железнодорожного вокзала Саратов-1. Коллективы ещё пяти подразделений заняли вторые места отраслевого соревнования и ещё четырёх – стали третьими.

– Правлением компании дана высокая оценка нашей работе. Первое место – это не только признание результатов, но и огромная ответственность. Символично, что столь положительный результат достигнут в год 155-летия Приволжской железной дороги, – подчеркнул начальник ПривЖД Сергей Альмеев. – Особая благодарность – главам регионов за постоянную поддержку наших проектов. Вместе мы реализуем инфраструктурные и социальные инициативы, которые меняют качество жизни и укрепляют экономику.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал ПривЖД стратегическим партнёром, во многом определяющим социально-экономическое развитие региона.

– Это результат дисциплины и профессионализма. Приволжская магистраль остаётся стратегическим партнёром области, играя важнейшую роль в экономике. Отдельная благодарность Олегу Валентиновичу за масштабные проекты для жителей. Наше взаимодействие оцениваю на пятёрку, – подчеркнул он.

И.о. губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин отметил ключевую роль железнодорожного транспорта в истории и современном развитии региона.

– Присоединяюсь к поздравлениям коллектива Приволжской железной дороги с заслуженной победой в отраслевом соревновании! В нашей области железнодорожный транспорт традиционно играет очень важную роль в экономической и социальной сферах. Приволжская магистраль обеспечивает надёжные грузовые и пассажирские перевозки не только по территории Волгоградской области, но и за её пределами. А ещё – системно реализует масштабные инфраструктурные проекты, направленные в том числе на развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», – сказал Евгений Харичкин.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин также поблагодарил магистраль за реализацию масштабных проектов, повышающих инвестиционную привлекательность региона.

– От всей души поздравляю коллектив Приволжской железной дороги с победой в отраслевом соревновании! Совместно с РЖД мы реализуем целый ряд важных проектов, направленных на развитие региона и повышение качества жизни людей. Со своей стороны оказываем постоянное содействие в части привлечения инвестиций для развития железнодорожной инфраструктуры и укрепления партнерства РЖД с местными предприятиями и бизнесом. Мы заинтересованы в продолжении тесного сотрудничества, поскольку это имеет большое значение для развития промышленного и сельскохозяйственного потенциала региона, а также для сохранения социальной стабильности, – подчеркнул Игорь Бабушкин.