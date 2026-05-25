Проблеме безнадзорных животных в Саратове посвятят пресс-конференцию

Во вторник 26 мая в 12:00 в пресс‑центре «КП в Саратове» состоится пресс‑конференция на актуальную тему.
Эксперт и журналисты обсудят проблему безнадзорных животных в регионе. Свое мнение выскажут чиновники, общественники и ветеринары.
Специалисты обсудят текущую ситуацию с юродячими собаками и кошками в регионе, поделятся опытом решения проблемы и представят свои предложения по улучшению положения дел.
Участники смогут осветить разноплановые вопросы:
эффективности действующих мер регулирования численности животных;
роли волонтёрских и общественных организаций;
возможностей совершенствования законодательной базы;
взаимодействия госорганов, НКО и граждан в решении проблемы.
В качестве спикеров выступят:
Елена Герчикова — председатель Общественного совета проекта «Защита животного мира» Саратовской области;
Елена Мочалина — зооволонтёр;
Ирина Корчагина — главный врач Энгельсской ветеринарной клиники;
Алёна Терентьева — сотрудник саратовского «Центра помощи животным Zoohelp64»;
Дарина Пантелеева — заместитель директора ГБУ «Молодёжный центр Саратовской области „Молодёжь Плюс“»;
Ольга Иванова — член попечительского совета Фонда помощи животным «Дина».
Приглашаются журналисты и все заинтересованные лица .
Дата: 26 мая, 12:00.
Место: пресс‑центр «Комсомольская правда в Саратове».
Прямая трансляция в указанное время доступна по ссылке в ВК.
Ольга Сергеева