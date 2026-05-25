Проблеме безнадзорных животных в Саратове посвятят пресс-конференцию

Во вторник 26 мая в 12:00 в пресс‑центре «КП в Саратове» состоится пресс‑конференция на актуальную тему.

Эксперт и журналисты обсудят проблему безнадзорных животных в регионе. Свое мнение выскажут чиновники, общественники и ветеринары.

Специалисты обсудят текущую ситуацию с юродячими собаками и кошками в регионе, поделятся опытом решения проблемы и представят свои предложения по улучшению положения дел.

Участники смогут осветить разноплановые вопросы:

эффективности действующих мер регулирования численности животных;

роли волонтёрских и общественных организаций;

возможностей совершенствования законодательной базы;

взаимодействия госорганов, НКО и граждан в решении проблемы.

В качестве спикеров выступят:

Елена Герчикова — председатель Общественного совета проекта «Защита животного мира» Саратовской области;

Елена Мочалина — зооволонтёр;

Ирина Корчагина — главный врач Энгельсской ветеринарной клиники;

Алёна Терентьева — сотрудник саратовского «Центра помощи животным Zoohelp64»;

Дарина Пантелеева — заместитель директора ГБУ «Молодёжный центр Саратовской области „Молодёжь Плюс“»;

Ольга Иванова — член попечительского совета Фонда помощи животным «Дина».

Место: пресс‑центр «Комсомольская правда в Саратове».

Прямая трансляция в указанное время доступна по ссылке в ВК.

Ольга Сергеева