Проекты студентов ПИУ РАНХиГС претворяются в жизнь в муниципалитетах Саратовской области

erid 2W5zFJhj1Ff

Завершение учебного года – не только пора экзаменов, но и время подведения итогов. Студенческий проектный офис при Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», действующий на базе кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, подводит итоги работы за 2025/2026 учебный год.

С 2020 года Офис служит уникальной площадкой, где студенты выпускных курсов факультета ГМУ применяют свои знания на практике, разрабатывая социально значимые проекты совместно с главами муниципальных образований Саратовской области.

Как отмечает руководитель Офиса Оксана Тэйслина, такое взаимодействие открывает перед студентами возможность непосредственного участия в деятельности управленческих структур. География сотрудничества охватила более 100 муниципальных образований, а участие в проектах приняли свыше 300 студентов. Результатом их труда стали более 120 практико-ориентированных проектов, направленных на патриотическое воспитание, развитие туризма, фестивального движения, сохранение исторической памяти, решение экологических проблем. 25 из них уже успешно реализованы.

Так, например, реализация проекта возрождения культурного объекта «Кирха «Шефер»: новые звуки старой истории» в селе Липовка и инициативы по адаптации «Здравствуй, сосед!» в Терновском муниципальном образовании началась сразу же после их успешной защиты весной 2025 года. Активное участие студенты приняли в проведении фестиваля «Деревенский Лукфест» в селе Смеловка. Разработка проекта «Фестиваль немцев Поволжья «История Унтервальдена: путешествие к истокам», направленная на развитие этнотуризма в селе Подлесное, легла в основу проекта главы Подлесновского муниципального образования «Наставничество среди студенчества — путь к эффективной муниципальной службе!». Этот проект был представлен на вторую Всероссийскую муниципальную премию «Служение» 2025 года в номинации «Институт наставничества — для будущего страны».

В основе функционирования Студенческого проектного офиса при Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» – эффективное взаимодействие Поволжского института управления, Ассоциации и органов местного самоуправления региона.

реклама

ИНН 7729050901