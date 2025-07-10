Профориентационное мероприятие для саратовских семей состоялось в моторвагонном депо Анисовка

В честь Дня семьи, любви и верности в моторвагонном депо Анисовка состоялось профориентационное мероприятие для саратовских детей и их родителей.

Перед началом экскурсии по предприятию организаторы провели инструктаж по технике безопасности и напомнили о главных правилах поведения в зоне движения поездов. Затем гости посетили железнодорожный музей, цех технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а также побывали в кабине современного электропоезда.

На специальном тренажере все желающие смогли попробовать себя в роли машиниста пригородного поезда.