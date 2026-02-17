Программа «Профессионалитет» позволяет молодым саратовцам найти работу мечты

В 2025 году в колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, по всей стране поступили около 290 тыс. человек. Всего в прошедшем году студентами СПО стали порядка 1,3 млн студентов.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в колледжи и техникумы Саратовской области в текущем учебном году были приняты около 3 тысяч абитуриентов. На сегодняшний день в области создано и работает уже 9 учебно-производственных кластеров, 4 из которых были созданы в 2025 году в Саратове, Балаково и Вольске по востребованным экономикой региона направлениям – это машиностроение, строительство, энергетический комплекс и химическая отрасль.

«Профессионалитет» позволил перезагрузить систему подготовки таких специалистов: студенты проходят интенсивную практическую подготовку под кураторством будущих нанимателей. Студенты за 2-3 года получают актуальные специальности.

Информация о возможностях для выпускников 9-х и 11-х классов, включая профориентационный тест, направления обучения, каталог колледжей, а также список работодателей в каждом регионе доступны на портале ЯПРОФ.РФ.

Активную роль в популяризации проекта играют сами студенты — амбассадоры «Профессионалитета». Они рассказывают школьникам и абитуриентам о возможностях федпроекта, участвуют в днях открытых дверей, мастер-классах, ведут социальные сети и создают медиаконтент, чтобы на живых примерах показать преимущества обучения в «Профессионалитете».

Об этом сообщает министерство образования области.