Прокурор потребовал вернуть в общее пользование берег Волги под Саратовом

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения водного и земельного законодательства.

Установлено, что в селе Генеральском Энгельсского района в собственности граждан находятся земельные участки, в состав которых незаконно включена береговая полоса Волгоградского водохранилища.

Прокурор обратился в суд с исками об истребовании участков из чужого владения, прекращении права собственности и исключении сведений о границах из ЕГРН. Также заявлено ходатайство об аресте спорных участков. Рассмотрение исков находится на контроле ведомства.