Пятый «Валдай» хотят передать с завода в Саратовскую область в ноябре

В Нижнем Новгороде готовят к испытаниям пятый «Валдай» для Саратовской области — судно назвали «Летчик Талалихин».

Судно получило название «Летчик Талалихин». Об этом сегодня в соцсетях рассказали сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Валдай» уже собран и готовится к спуску на воду в октябре. Специалисты проверяют его механизмы и системы. В Саратовскую область судно планируют отправить в ноябре.

Пассажирские речные перевозки в регионе возобновили в 2025 году после 30-летнего перерыва. Для Саратовской области закупили пять «Валдаев».

Сейчас по маршруту Саратов — Воскресенское — Маркс — Вольск — Балаково ходят четыре судна: «Юрий Гагарин», «Петр Столыпин», «Генерал Панфилов» и «Политрук Клочков».

Ольга Сергеева