Пылающий в центре Саратова троллейбус сняли на видео

В Саратове сгорел троллейбус у железнодорожного вокзала.
Недалеко от здания вокзала в Саратове произошел пожар, в результате которого полностью сгорел троллейбус. Очевидцы засняли происшествие на видео. Транспортное средство было полностью охвачено огнем.
По информации МЧС, в момент возгорания в салоне никого не было. Жертв и пострадавших нет. Пожарные оперативно потушили огонь. Причины происшествия устанавливаются.
Отметим, что данная остановка является конечной для многих троллейбусных маршрутов города.
Ольга Сергеева