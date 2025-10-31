Пылающий в центре Саратова троллейбус сняли на видео

В Саратове сгорел троллейбус у железнодорожного вокзала.

Недалеко от здания вокзала в Саратове произошел пожар, в результате которого полностью сгорел троллейбус. Очевидцы засняли происшествие на видео. Транспортное средство было полностью охвачено огнем.

По информации МЧС, в момент возгорания в салоне никого не было. Жертв и пострадавших нет. Пожарные оперативно потушили огонь. Причины происшествия устанавливаются.

Отметим, что данная остановка является конечной для многих троллейбусных маршрутов города.

Ольга Сергеева