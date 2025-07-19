Работающим пенсионерам Саратова рассказали о дополнительном 2-недельном отпуске

В Саратовской области напомнили, что граждане пенсионного возраста, продолжающие трудовую деятельность после выхода на пенсию, могут рассчитывать на дополнительный отпуск.

Как сообщили в отделении Социального фонда России по региону, работающие пенсионеры вправе оформить отпуск без содержания продолжительностью до 14 дней.

Для этого необходимо подать заявление работодателю, который обязан предоставить положенные дни отдыха. Данная гарантия закреплена в законодательстве – Трудовом кодексе Российской Федерации.