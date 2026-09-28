Ради выезда за границу саратовчанка вернула сломанный электрогриль магазину

В Саратове женщина вернула производителю неисправный электрогриль после того, как судебные приставы ограничили ей выезд из России, сообщили в региональном ГУ ФССП.

30-летняя саратовчанка купила электрогриль Bork за 54 тысячи, а когда техника сломалась, направила продавцу претензию с требованием вернуть деньги. Ответа не последовало, и она через суд взыскала с производителя неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и расходы на экспертизу — всего 86 тысяч рублей. Стоимость гриля производитель перевел еще до заседания.

Однако суд постановил: раз деньги получены, неисправную технику необходимо вернуть, чего женщина не сделала. Пристав Гагаринского РОСП уведомил должницу, но документов о возврате она не предоставила. Тогда было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а женщине запретили выезд за границу.

Даже после этого она не спешила исполнять решение, из-за чего ее дважды привлекли к административной ответственности. Лишь когда понадобилось уехать из страны, она принесла приставу подтверждение, что гриль возвращен.

Ольга Сергеева