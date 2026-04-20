Радоница: выходной день у почтальонов

В связи с проведением Радоницы сотрудники почтовой службы освобождаются от работы. Исключение составят пункты выдачи товаров с маркетплейсов.

Об изменении графика работы почты сообщили в пресс-службе регионального УФПС. Радоница в этом году проходит 21 апреля, во вторник. В регионе этот день является выходным. Почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

Доставка пенсий и пособий будет осуществляться по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

