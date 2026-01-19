РАНХиГС приглашает школьников и их родителей на День открытых дверей

Erid 2W5zFGJ6owN

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает школьников и их родителей на традиционное собрание, посвященное особенностям поступления в вуз.

Процесс поступления требует от абитуриентов тщательного и внимательного подхода на каждом этапе: начиная от выбора учебного заведения и заканчивая отслеживанием конкурсных списков.

Именно поэтому Поволжский институт управления Президентской академии организует уникальное собрание, на котором абитуриенты и их родители смогут получить всю необходимую информацию для того, чтобы период поступления прошел успешно.

Мероприятие состоится 20 января 2026 года в 18:00 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164 (вход с ул. Московская).

Для участия в собрании необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Приемная комиссия Института работает в очном и онлайн-режиме и принимает Ваши сообщения и звонки по электронной почте: priem-piu@ranepa.ru, по номерам телефонов: (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64, в группе Абитуриенты РАНХиГС | Саратов.

Реклама

ИНН 7729050901