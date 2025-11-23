Расим Кузяхметов: 2026 год объявлен Годом единства народов России

19 ноября 2025 года принял участие в образовательном форуме «Реализация государственной национальной политики на территории Саратовской области».

Организаторами мероприятия выступили министерство внутренней политики и общественных отношений области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и регионального отделения Ассоциации юристов России.

Следующий 2026 год объявлен в России Годом единства народов России. Для нашей области, с ее многонациональным и многоконфессиональным составом, очень важно сохранять богатство различных культур и традиций, обмениваться опытом и укреплять добрососедские отношения. Для этого необходима совместная работа органов власти, религиозных и национальных организаций. Такое взаимодействие будет способствовать социальной сплочённости и поддержанию гармонии в обществе.