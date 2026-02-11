Расим Кузяхметов: Коран как Путеводитель

Коран — сердце Ислама! Это не просто лучшая Книга, это Путеводитель, это Послание, это Месседж всему человечеству от Самогó Создателя нашего мира — Всевышнего Аллаха!

Сегодня сотни тысяч людей знают Коран наизусть, его ежедневно читают во всех странах мира, им интересуются ученые и мыслители, каждый находит в нем великолепие смыслов и звучания.

Вот уже в пятый раз в нашем городе проводится масштабный Всероссийский конкурс чтецов Корана в память об известном меценате и общественном деятеле Эдуарде-хаджи Ганееве. Он состоялся 8 февраля 2026 года в Саратовской соборной мечети и в этом году проводился среди девушек.

Меня, и наверняка всех гостей мероприятия тоже, вдохновило прекрасное чтение конкурсанток. На них было приятно смотреть, их было приятно слушать. В очередной раз задумался, насколько важно знание Корана, особенно для девушек. Ведь именно они во многом создают спокойствие в семье и закладывают духовные основы будущего поколения. Надеюсь, зрители почувствовали и осознали эту ценность и захотели обучать своих дочерей Корану.

Прошу Аллаха даровать Свою милость всем, кто участвовал в организации конкурса, принять это благое дело и наградить Эдуарда абый высшей степенью Рая.