Расплодившихся сайгаков могут исключить из Красной книги

Нашествие сайгаков угрожает сельхозугодьям Саратовской области.

Более миллиона краснокнижных антилоп мигрировали из Казахстана, нанося колоссальный ущерб. Вытоптано свыше 1 млн га посевов. Предварительный урон фермерам региона составил 700 млн руб.

Животные не боятся людей, заходят на фермы.

Фермеры бессильны — отпугивать можно только гуманными методами. Власти рассматривают возможность изменения охранного статуса самой многочисленной Волго-Уральской популяции для регулирования численности. Решение должно быть принято до конца года.