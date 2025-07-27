Разбор завалов на Блинова продолжался всю ночь

На месте аварийно-спасательных работ на улице Блинова в Саратове провели заседание оперативного штаба.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Разбор завалов продолжался всю ночь. Сейчас сотрудники МЧС России и областной службы спасения устраняют завалы параллельно на нижних и верхних этажах. Задействованы высококвалифицированные альпинисты спецотделения облспаса. Крайне сложный вид работ. Для этого привлекаем специализированую технику. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не подвергать риску личный состав. Ресурсов достаточно, — написал в своём ТГ-канале глава региона.

Вывоз обломков здания так же проводился всю ночь. Вывезено более 2000 кубометров.Продолжают работу пункты размещения граждан с организацией горячего питания. По состоянию на сегодняшнее утро там находятся 9 человек. Власти готовы незамедлительно предоставить места для всех желающих.

Сегодня началась активная работа по восстановлению утраченных документов. Параллельно идут все предусмотренные законодательством процедуры для оказания материальной помощи пострадавшим.

— Из резервного фонда правительства области выделим для этого необходимые средства. К оценке ущерба специалисты приступят сразу же по окончанию аварийно-спасательных работ, — уточнил Бусаргин.