Разбор завалов на Блинова продолжался всю ночь

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Новости Саратова
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На месте аварийно-спасательных работ на улице Блинова в Саратове провели заседание оперативного штаба.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Разбор завалов продолжался всю ночь. Сейчас сотрудники МЧС России и областной службы спасения устраняют завалы параллельно на нижних и верхних этажах. Задействованы высококвалифицированные альпинисты спецотделения облспаса. Крайне сложный вид работ. Для этого привлекаем специализированую технику. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не подвергать риску личный состав. Ресурсов достаточно, — написал в своём ТГ-канале глава региона.

Вывоз обломков здания так же проводился всю ночь. Вывезено более 2000 кубометров.Продолжают работу пункты размещения граждан с организацией горячего питания. По состоянию на сегодняшнее утро там находятся 9 человек. Власти готовы незамедлительно предоставить места для всех желающих.

Сегодня началась активная работа по восстановлению утраченных документов. Параллельно идут все предусмотренные законодательством процедуры для оказания материальной помощи пострадавшим.

Из резервного фонда правительства области выделим для этого необходимые средства. К оценке ущерба специалисты приступят сразу же по окончанию аварийно-спасательных работ, — уточнил Бусаргин.