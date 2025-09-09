Разметку на дорогах Энгельса будет наносить современная маркировочная машина

В МКУ «Городское хозяйство» Энгельса поступила современная маркировочная машина «Стрела-ТП».

Техника предназначена для нанесения осевой разметки термопластиком, — сообщает муниципалитет.

Термопластик — это современный материал, который отличается высокой износостойкостью и долговечностью. Разметка, нанесенная с его помощью, будет лучше видна водителям в любое время суток и при любой погоде, прослужит значительно дольше.

Несмотря на то, что сезон подходит к концу, новая машина еще успеет поработать в этом году. В ближайшие дни она выйдет на линию для нанесения свежей, яркой и долговечной разметки на главных улицах города.

Планомерное обновление специализированной техники позволит повысить качество благоустройства города.

Напомним, что на улицах города уже работает новая специализированная техника: Автовышка, Бульдозер, Подметально-уборочный прицеп элеваторного типа, Мини-МТЗ, Погрузочная техника, мини-пылесосы.