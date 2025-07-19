Ребенок и взрослый разбились в перевернувшихся легковушках под Саратовом

На дорогах Саратовской области 18 июля зафиксированы два случая опрокидывания автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ, первый инцидент произошел ранним утром (около 8:00) в Вольском районе. Вблизи села Богородское автомобиль Renault, которым управлял 50-летний мужчина, съехал с дороги Вольск-Хвалынск. В результате аварии пострадал 13-летний подросток, находившийся в машине.

Второе происшествие зарегистрировано примерно в 20:00 на трассе Энгельс-Ровное в Энгельсском районе. В районе села Подгорное аналогичным образом в придорожный кювет вылетел Ford Focus. Водитель транспортного средства, 54-летний мужчина, получил повреждения.

Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.