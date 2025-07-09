Региональный материнский капитал с начала года получили 790 многодетных саратовских семей

В Саратовской области продолжается поддержка многодетных семей, в том числе назначение регионального материнского капитала.

С начала года эту меру поддержки получили 790 многодетных семей. Размер регионального маткапитала на сегодняшний день составляет более 132 тыс. рублей.

По инициативе губернатора области Романа Бусаргина срок действия регионального материнского капитала был продлен до 2030 года.

Чаще всего региональный материнский капитал семьи направляют на улучшение жилищных условий. В этом году на это направление средства направили 337 семей, на установку или замену окон, входных дверей, остекление балконов и лоджий – 255 семей, на образование детей – 197 семей.