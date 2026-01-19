Регоператор: более 6,5 тыс. раз спецтехника сталкивалась в этом году с невозможностью проезда к контейнерным площадкам

В Саратовской области в этом году в связи со снегопадами фиксируется чрезвычайно сложная ситуация на контейнерных площадках.

С начала года в логистической программе регоператора по обращению с ТКО было зафиксировано более 6,5 тыс. фактов невозможности проезда к местам накопления ТКО или выгрузки емкостей из-за их блокирования снежными навалами.

В первые недели в регионе оставались недоступны для выгрузки ТКО порядка 3 тыс. мест накопления общего пользования из 13 тыс., т.е. фактически каждая четвертая площадка. Наибольшие проблемы наблюдаются в отдаленных населенных пунктах области и на площадках, находящихся внутри кварталов и дворовых территорий.

Все данные с указанием точного расположения проблемных мест накопления ТКО ежедневно передаются в органы местного самоуправления и Министерство природных ресурсов и экологии для реагирования. При поступлении информации из районных администраций и управляющих организаций о разблокировке проезда и контейнеров, адрес сразу передается мусоровывозящей компании для вывоза отходов.

Специалисты саратовского регионального оператора принимают информацию от жителей области о состоянии контейнерных площадок по телефону: 8 (8452) 25-64-90.