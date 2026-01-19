Ночью над Саратовской областью сбили 29 беспилотников

В ночь с 18 на 19 января российскими системами ПВО над регионами страны было уничтожено 92 беспилотных летательных аппарата.

Данная информация была официально подтверждена Министерством обороны РФ.

Как следует из сводки ведомства, значительная часть воздушных целей была нейтрализована над Саратовской областью, где сбили 29 дронов. Наиболее интенсивным атакам подверглись также приграничные территории: над Белгородской областью уничтожили 31 БПЛА, а над Воронежской — 25.

Помимо этого, беспилотники были перехвачены над соседними регионами. Над территориями Тамбовской и Брянской областей сбили по три аппарата, а над Курской — один.

Обострение обстановки было зафиксировано около трех часов ночи, когда в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Спустя некоторое время угроза была полностью ликвидирована, и режим тревоги отменили.

Ольга Сергеева