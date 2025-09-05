Регоператор ликвидировал очередную стихийную свалку под Саратовом

Саратовский филиал компании «Ситиматик» в августе ликвидировал несанкционированную свалку возле села Михайловка Гагаринского района.

Спецтехника регионального оператора вывезла с отрытой местности площадью 500 кв. метров более 800 куб. различных отходов, в том числе пищевых и строительных.

В рамках Федерального закона № 89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» регоператор сначала зафиксировал объём и расположение свалки, после чего направил уведомление собственнику земельного участка о необходимости зачистить территорию. Поскольку владелец земли не предпринял никаких действий в установленный законом срок, данный участок был зачищен силами регионального оператора. Понесенные расходы в судебном порядке будут взысканы с собственника территории.

В то же время с 1 сентября 2025 года вступили в действие обновленные Правила обращения с ТКО, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 293, согласно которым в обязанности региональных операторов по обращению с ТКО больше не входят выявление и ликвидация стихийных свалок. Теперь эти полномочия возложены только на органы местного самоуправления и надзорные ведомства.