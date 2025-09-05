Политолог: Школу строить надо, а историческую часть сквера — развивать

Абсолютное большинство семей Ленинского района заинтересовано в строительстве новой школы, а не в политических играх, которые ведут некие «активисты», зачастую проживающие в других частях Саратова. Об этом заявил саратовский политолог Дмитрий Олейник, отметивший, что современное образовательное учреждение в сквере «Территория детства» станет лучшим ответом всем критикам.

— Жёсткая и принципиальная позиция губернатора по вопросу строительства школы в парке «Территория детства» — это демонстрация решимости власти действовать в интересах детей и семей Ленинского района.



Значительная часть так называемых «активистов», выступающих против, даже не проживает в этом районе и не представляет реальных потребностей местных жителей. Их протесты носят скорее спекулятивный характер.



Губернатор четко обозначил приоритет: образование и доступность социальной инфраструктуры — важнее, чем политические игры. Да, можно было бы построить школу за городом, но тогда дети ежедневно тратили бы много времени на дорогу, а это недопустимо. Логичнее обновить сам сквер «Территория детства», его историческую часть, что уже, собственно говоря, и делается.

Абсолютное большинство жителей Ленинского района заинтересованы в решении проблемы со школами, а не в политических баталиях. Властям важно не затягивать стройку — если дети, которые сегодня в младших классах, пойдут в среднюю школу в новом здании, это станет лучшим ответом всем критикам.

Резюмируя: школу строить надо, а сквер в его исторической части — развивать. Это разумный компромисс, который учитывает и интересы детей, и необходимость сохранения экологического баланса.