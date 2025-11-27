Регоператор по обращению с ТКО оценил состояние контейнерных площадок

Растительные отходы стали главной причиной захламления контейнерных площадок и прилегающей к ним территории.

Такой вывод сделан по итогам рейда специалистов регионального оператора по обращению с ТКО по местам накопления общего пользования с целью оценки качества работы мусоровывозящих компаний.

По результатам проверки были выявлены площадки, где растительные отходы появляются регулярно, несмотря на законодательный запрет складировать их рядом с местами накопления ТКО. При это чаще всего ветки и другие древесные отходы смешаны с крупногабаритными, что значительно осложняет процесс вывоза КГО.

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2025 г. № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами» с 1 сентября запретило оставлять древесно-растительные отходы на контейнерных площадках и рядом с ними. К сожалению, запрет не повлиял на привычку различных организаций и жителей домов относить их в места накопления твердых коммунальных отходов. Несмотря на периодический вывоз растительных отходов муниципальными службами благоустройства, ветки и листва снова появляются на площадках по ул. Украинская, 44, ул. Аткарская, 51, Чкалова, 52 в Саратове, пос. Приволжский 5-ый квартал, д.7 и Полтавская, 42а в Энгельсе, на ул. Пионерская, 24 в Вольске и др.

Саратовский регоператор обращается с просьбой не захламлять контейнерные площадки древесно-растительными отходами. Их появление приводит к образованию несанкционированных свалок, которые портят вид улиц и дворов. Мусоровывозящие компании регионального оператора не транспортируют данный вид отходов, однако информация об их обнаружении оперативно передается в органы местного самоуправления.

Напомним, что федеральное законодательство четко регламентировало обязанности всех участников системы обращения с ТКО. За количество и места расположения контейнерных площадок отвечают органы местного самоуправления, за обустройство и состояние площадок – только их собственники. Региональный оператор по обращению с ТКО несет ответственность за отходы с момента их погрузки в спецтехнику, транспортировка осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО.