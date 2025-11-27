Панков: проект Володина помог создать современный медцентр в Озинках

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» подчеркнул, что новая поликлиника в Озинках – долгожданная для жителей.

«Вячеслав Володин настоял, чтобы это был современный медцентр с оборудованием по последнему слову техники. Люди получат качественное обследование и лечение, не выезжая в другие райцентры или Саратов. Уверен, сюда потянутся и жители соседних районов.

Важно, чтобы местная власть создала все условия для врачей и медперсонала. Это жилье, достойные условия труда, возможность устроить детей в школу или детсад.

Район, с которого начинается Россия, меняется к лучшему. По проектам спикера уже отремонтированы дворы, тротуары, территории школ и детсадов. Построены пришкольный бассейн и спорткомплекс. Передана на федеральный уровень и практически заново построена крупная трасса Саратов – Озинки. То есть, созданы условия для развития района. И комфортной жизни людей», — пишет Николай Панков.