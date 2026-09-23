Регоператор по обращению с ТКО передал Саратову 60 новых контейнеров

Региональный оператор по обращению с ТКО в рамках программы по развитию коммунальной инфраструктуры направил 60 новых контейнеров в четыре района Саратова.

Больше всего емкостей передано Кировскому району — 35 шт., в Волжский и Октябрьский отправлено по 12 шт., еще 1 – во Фрунзенский.

Потребность районов в контейнерах оценивалась совместно с профильным комитетом администрации Саратова. Места расстановки новых баков будут определены районными органами местного самоуправления.

Современные контейнеры объемом 1,1 куб. изготовлены из пластика повышенной прочности и предназначены для мусоровозов с задней загрузкой. Этот вид спецтехники позволяет эффективно уплотнять мусор, тем самым увеличивая количество вывозимого за один рейс мусора.

Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает, что федеральное законодательство возлагает ответственность за оснащение мест накопления ТКО достаточным количеством емкостей на их владельцев (управляющие компании или органы местного самоуправления).

Региональные операторы имеют право закупать контейнеры только в рамках 1% от валовой выручки и установленного тарифа. Саратовский регоператор ежегодно пользуется этой возможностью и закупает новые емкости, которые затем распределяются в разные населенные пункты области.