Николай Панков провёл встречи в районах Балашовского округа

Депутат Госдумы поблагодарил жителей за доверие на выборах и рассказал о планах совместной работы.

Николай Панков отметил, что высокая явка говорит о консолидации граждан вокруг Президента страны. А результат «Единой России» — о доверии к лидеру списка Вячеславу Володину.

Также Панков высоко оценил работу наблюдателей от различных партий, сотрудников правоохранительных органов и членов избирательных комиссий. Они обеспечивали безопасность жителей на участках, а также организовали открытый и легитимный процесс выборов.

Об этом сообщает паблик «Помощники Панкова» в МАКС.