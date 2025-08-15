Регоператор: саратовцы стали больше выбрасывать крупногабаритных отходов

За 7 месяцев этого года мусоросортировочные комплексы Саратовского филиала компании «Ситиматик» в Энгельсском и Балаковском районах приняли более 52,5 тыс. тонн крупногабаритных отходов. По подсчетам специалистов регоператора по обращению с ТКО, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Данные общего объема вывоза КГО показывают, что количество крупногабаритных отходов в регионе, особенно Саратове и Энгельсе, растет не первый год. Эта тенденция требует увеличения числа емкостей для их складирования. В настоящее время областной центр обеспечен бункерами-накопителями для КГО на 23,5%, Энгельсский район – на 11,7%. Для нормализации процессов накопления и транспортирования КГО в Саратове органам местного самоуправления и управляющим компаниям необходимо дополнительно установить порядка 430 бункеров-накопителей, в Энгельсском районе – 113.

Нехватка емкостей для крупногабаритных отходов приводит к постоянному переполнению существующих контейнерных площадок и прилегающих территорий при соблюдении графика транспортирования этого вида отходов 1 раз в 7 дней. Данная периодичность соответствует нормам СанПин и расходам, которые предусмотрены в едином тарифе регионального оператора по обращению с ТКО.

Напомним, к крупногабаритным отходам относятся бывшая в употреблении мебель, остатки материалов от текущего ремонта, сантехника и т.п. Накопление таких отходов должно происходить только в бункерах или специальных отсеках на контейнерных площадках, но не рядом с контейнерами или на тротуарах.

Отходы от капитального ремонта: битый кирпич, бревна, бетон, куски стен, а также автомобильные покрышки и древесно-растительные отходы складировать на контейнерных площадках нельзя. В соответствии с ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» их вывоз должен обеспечить тот, кто образовал эти отходы. Если же они появились на площадке, то транспортировать их до лицензированного полигона должен собственник места накопления ТКО: управляющая компания или органы местного самоуправления.