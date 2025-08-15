Продолжается официальный визит Вячеслава Володина в КНДР

Накануне в Пхеньяне состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина и Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.

Председатель ГД передал Председателю Государственных дел КНДР теплые слова приветствия от Президента России Владимира Путина и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства.

Ким Чен Ын попросил Вячеслава Володина передать теплый привет правительства КНДР и корейского народа в адрес Президента РФ Владимира Владимировича Путина и российского народа, пожелал Председателю ГД и всем депутатам еще больших успехов в законодательной деятельности для обеспечения социально-политической стабильности страны и содействия развитию экономики и улучшения жизни народа.

Ким Чен Ын подчеркнул важность положения и роли парламентов в укреплении отношений политического сотрудничества между двумя странами, в создании политической и законодательной обстановки в пользу развития двусторонних отношений. Председатель Государственных дел КНДР пожелал, чтобы парламенты Кореи и России прилагали общие усилия для реализации межгосударственных соглашений.

Беседа прошла в теплой и дружественной атмосфере, — сообщили в Госдуме.