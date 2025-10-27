Ремонт двух автодорог в Саратовской области завершен на год раньше

В Саратовской области досрочно завершены основные работы по ремонту двух автомобильных дорог в Татищево и Аткарске.

Несмотря на то, что по контракту окончание работ было запланировано на 30 сентября 2026 года, подрядчики выполнили основные этапы уже в конце сентября текущего года. Об этом информирует министерство дорожного хозяйства региона.

В поселке Татищево отремонтирован 1-километровый участок по улицам Дорожная и Энергетиков, который соединяет путепровод над железнодорожными путями с выездом на Пензенское шоссе.

В Аткарске обновлен транзитный маршрут протяженностью 6,3 км, проходящий через восемь улиц. Эта дорога обеспечивает доступ к ключевым социальным объектам — поликлинике, детскому саду, школе, спортивному комплексу и Аткарскому маслоэкстракционному заводу, а также соединяется с региональной и федеральной трассами.

Ольга Сергеева